"Приятно, что обратили внимание. Пока начало, посмотрим, как будет дальше. Всегда приятно, когда вызывают в сборную. Есть шанс проявить себя.

"Странно и обидно": Филиппов раскритиковал расширенный список сборной Украины

Был ли я знаком с Шевченко раньше? Нет, это первый раз. Подсказывает, была первая тренировка. Говорит: "Если ошибешься – ничего страшного. Нужно пробовать". Будем общаться в следующие дни, будет больше понимания, чего от меня хотят", – сказал Попов в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины накануне начала тренировочный сбор в Харькове. Уже 25 мая на "сине-желтых" ждет товарищеская игра против Бахрейна. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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