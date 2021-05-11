"Мое личное мнение, что это неправильно. Кулач хорошо играет этот сезон, забивает голы. Ворскла находится в верхней части таблицы, борется за призовые места. И даже не попасть в расширенную заявку. Для меня это немного странно и обидно.

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Другие игроки из той же Зари, которые проводят уже второй хороший сезон, занимают третье место. Шагают все равно вверх. Тот же Юрченко, Кочергин, которые хорошо действуют, забивают, отдают передачи. Заря всегда играет в Лиге Европы и сейчас будет играть.

Конечно же, обидно. И для игроков других команд, таких середняков, как Ворскла, Десна, Колос, Заря – для них, наверное, теряется стимул и вера в свои силы, что ты можешь представлять свою страну.

Конечно, не обязательно всех вызывать. Можно одного вызвать, попробовать его выпустить в товарищеском матче, как он выглядит, на сборе, на тренировках на него посмотреть. Считаю, есть игроки, которые лучше выглядели в этом сезоне, чем те, которые попали в заявку. Хочется верить, что в дальнейшем игроки, которые заслуживают, будут получать свой шанс", – сказал Филиппов в комментарии "ПроФутбол".

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