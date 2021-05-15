Чартерным рейсом из Киева вместе с тренерским штабом, медицинским и административным персоналом вылетели 25 футболистов. Это почти все вызванные игроки клубов УПЛ, а также два легионера – Евгений Макаренко и Александр Зубков, сообщает пресс-служба УАФ.

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Около 16 часов сборники прибыли в свою харьковскую резиденцию. После обеда и отдыха команда выехала на первую тренировку, что началось на стадионе Солнечный около 18.45. Подготовительная работа к Евро стартовала!

Однако не обошлось без потерь. Не смогут помочь сборной Украины динамовцы Александр Андриевский и Владимир Шепелев, которые получили серьезные травмы, лечение и восстановление после которых требует много времени. Об этих повреждениях было известно ранее, но ожидалось, что футболисты могут вовремя восстановиться.

Теперь в "списке ожидания" остался только один исполнитель – Евгений Коноплянка. Главный врач сборной Украины Артур Глущенко внимательно следит за процессом восстановления вингера Шахтера. Если Евгений будет готов, то сможет присоединиться к "сине-желтым" ориентировочно 28 мая.

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