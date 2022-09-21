"Если ненавидите Россию, хлопайте в ладоши": фанаты Шотландии и Украины устроили яркий перфоманс
21:30 - Читати українською
Ненависть к стране-агрессору сейчас перекрывает любые футбольные противостояния между европейскими сборными.
45' live
Болельщики Шотландии и Украины объединились перед очным поединком своих команд в Лиге наций.
Россия официально out, Беларусь все же допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024
Фанаты мирно отдыхали в одном из заведений Глазго, как вдруг кто-то из присутствующих предложил простенькую, но очень точную строчку: "Если вы все ненавидите Россию, хлопайте в ладоши". Публика охотно поддержала заряд и прибавила себе настроения перед футбольным вечером.
Напомним, матч Шотландия – Украина начнется в 21:45. "Сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу, но британцы отстают всего на один пункт.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter