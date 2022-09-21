Ненависть к стране-агрессору сейчас перекрывает любые футбольные противостояния между европейскими сборными.

Болельщики Шотландии и Украины объединились перед очным поединком своих команд в Лиге наций.

Россия официально out, Беларусь все же допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024

Фанаты мирно отдыхали в одном из заведений Глазго, как вдруг кто-то из присутствующих предложил простенькую, но очень точную строчку: "Если вы все ненавидите Россию, хлопайте в ладоши". Публика охотно поддержала заряд и прибавила себе настроения перед футбольным вечером.

‘If you all hate russia, clap your hands’



??????️ pic.twitter.com/lZcKi0VJks — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 21, 2022

Напомним, матч Шотландия – Украина начнется в 21:45. "Сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу, но британцы отстают всего на один пункт.

Шотландия – Украина: анонс матча Лиги наций