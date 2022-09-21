"Якщо ненавидите Росію, плескайте у долоні": фанати Шотландії та України влаштували яскравий перфоманс
21:30 - Читать на русском
Ненависть до країни-агресора зараз перекриває будь-які футбольні протистояння між європейськими збірними.
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Фанати мирно відпочивали у одному із закладів Глазго, аж раптом хтось з присутніх запропонував простенький, але дуже влучний рядок: "Якщо ви всі ненавидите Росію, плескайте у долоні". Публіка охоче підтримала заряд і додала собі настрою перед футбольним вечором.
Нагадаємо, матч Шотландія – Україна розпочнеться о 21:45. "Синьо-жовті" із 7 очками очолюють групу, але британці відстають всього на один пункт.
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