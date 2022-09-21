Ненависть до країни-агресора зараз перекриває будь-які футбольні протистояння між європейськими збірними.

Вболівальники Шотландії та України об'єднались перед очним поєдинком своїх команд у Лізі націй.

Росія офіційно out, Білорусь все ж допустили до жеребкування відбору на Євро-2024

Фанати мирно відпочивали у одному із закладів Глазго, аж раптом хтось з присутніх запропонував простенький, але дуже влучний рядок: "Якщо ви всі ненавидите Росію, плескайте у долоні". Публіка охоче підтримала заряд і додала собі настрою перед футбольним вечором.

‘If you all hate russia, clap your hands’



??????️ pic.twitter.com/lZcKi0VJks — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 21, 2022

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна розпочнеться о 21:45. "Синьо-жовті" із 7 очками очолюють групу, але британці відстають всього на один пункт.

Шотландія – Україна: анонс матчу Ліги націй