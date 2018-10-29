Буковина на грани исчезновения – директор клуба рассказал о проблемах

Генеральный директор Буковины Игорь Наболотний рассказал о сложной ситуации в клубе.

"У нас де-факто отсутствует президент клуба. Он есть только юридически, но никакого участия в жизни клуба он не берет. Последние полтора года мы финансируемся исключительно из городского и областного бюджетов.

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Мы зависимы от городского и областного советов. В городе произошла смена руководства. И мы пока не понимаем, каково его отношение к нашей команде, будет ли дальнейшая поддержка Буковины со стороны властей.

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На следующей неделе планирую придти к нему на прием. Надеюсь, тогда наша ситуация как-то разрешится. Пока мы не знаем, будет ли у нас финансовая поддержка в следующем году. Если финансирование не получим, то зимой клуб с 60-летней историей прекратит свое существование", – цитирует директора Буковины FootballHub.