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"Если Динамо выберет Цыганыка, то мы пригласим его на "Футбол 1/2" для работы на их матчах", – Денисов

08:00 165 Читати українською
"Если Динамо выберет Цыганыка, то мы пригласим его на "Футбол 1/2" для работы на их матчах", – Денисов
Александр Денисов / Фото ТК Футбол

Руководитель ТК "Футбол 1/2" Александр Денисов готов пойти на некоторые уступки ради плодотворного сотрудничества со всеми клубами УПЛ.

"В СМИ всегда была масса различных оппозиционных мнений из всех лагерей. Это были и журналисты, и работники клубов. Конечно, эмоций много и порой это переходит через край, но футбол – это все же игра эмоциональная.

"От тендера УПЛ клубы получат больше денег, чем от контракта с "Футбол 1/2", – Денисов

Телеканал "Футбол" двумя руками и за комитет этики, и за диалог. Мы даже готовы рассматривать вариант, при котором клубы могли бы выбирать тех комментаторов, которые им нравятся. Тем самым, телеканал "Футбол" показывает полную открытость к диалогу, к равенству любых мыслей.

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Если Динамо выберет, например, Игоря Цыганыка – пожалуйста, мы ждем Игоря Цыганыка на домашних матчах Динамо на телеканале "Футбол", - заявил Денисов в комментарии официальному сайту "Футбол 1/2".

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Динамо Киев Динамо Киев телевидение Игорь Цыганык Александр Денисов
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