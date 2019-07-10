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"Якщо Динамо вибере Циганика, то ми запросимо його на "Футбол 1/2" для роботи на їхніх матчах", – Денисов

08:00 3034 Читать на русском
"Якщо Динамо вибере Циганика, то ми запросимо його на "Футбол 1/2" для роботи на їхніх матчах", – Денисов
Олександр Денисов / Фото ТК Футбол

Керівник ТК "Футбол 1/2" Олександр Денисов готовий піти на деякі поступки заради плідної співпраці зі всіма клубами УПЛ.

"У ЗМІ завжди була маса різних опозиційних думок з усіх таборів. Це були і журналісти, і працівники клубів. Звичайно, емоцій багато і часом це переходить через край, але футбол – це все ж гра емоційна.

"Від тендера УПЛ клуби отримають більше грошей, ніж від контракту з "Футбол 1/2", – Денисов

Телеканал "Футбол" двома руками і за комітет етики, і за діалог. Ми навіть готові розглядати варіант, при якому клуби могли б вибирати тих коментаторів, які їм подобаються. Тим самим, телеканал "Футбол" показує повну відкритість до діалогу, до рівності будь-яких думок.

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Якщо Динамо вибере, наприклад, Ігоря Циганика – будь ласка, ми чекаємо Ігоря Циганика на домашніх матчах Динамо на телеканалі "Футбол", – заявив Денисов в коментарі офіційному сайту "Футбол 1/2".

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Теги
Динамо Динамо телебачення Ігор Циганик Олександр Денисов
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