После полномасштабного вторжения армии Путина на территорию Украины все российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. РФС пытался обжаловать решение в CAS, но ожидаемо потерпел неудачу.

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По информации российских СМИ, Россия планирует еще раз обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, обвиняя ФИФА и УЕФА в неправомерных действиях. В частности, РФС настроен опротестовать приостановку финансирования программ, направленных на развитие детского футбола в стране-агрессорке.

Напомним, вот уже месяц идет активная фаза войны на территории Украины. За это время Россия становится изгоем в мире на всех уровнях. В частности, в спорте. Команды и спортсмены из страны-агрессорки теряют право участвовать в соревнованиях.

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