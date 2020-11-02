23-летний украинский форвард Денис Баланюк перешел в московское Торпедо. Нападающий уже заявлен за "черно-белых" под 71-м номером и будет выступать в ФНЛ (аналог Первой лиги. – прим.).

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Руководитель селекционной службы Торпедо Максим Ляпин в комментарии официальному сайту клуба выразил надежду на длительное сотрудничество с украинцем: "По традиции со всеми молодыми игроками мы заключаем долгосрочные контракты, и случай с Баланюком исключением не стал".

Добавим, что Денис футбольное образование получил в академии Днепра. На протяжении своей карьеры, кроме днепрян, выступал за польскую Вислу, киевский Арсенал и донецкий Олимпик.

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