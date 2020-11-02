23-річний український форвард Денис Баланюк перейшов у московське Торпедо. Нападник вже заявлений за "чорно-білих" під 71-м номером і буде виступати у ФНЛ (аналог Першої ліги. – прим.).

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Керівник селекційної служби Торпедо Максим Ляпін у коментарі офіційному сайту клубу висловив сподівання на тривалу співпрацю з українцем: "За традицією з усіма молодими гравцями ми укладаємо довгострокові контракти, і випадок з Баланюком винятком не став".

Додамо, що Денис футбольну освіту отримав у академії Дніпра. Впродовж своєї кар'єри, окрім дніпрян, виступав за польську Віслу, київський Арсенал та донецький Олімпік.

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