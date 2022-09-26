Френки де Йонг и Мемфис Депай примкнули к компании травмированных Жюля Кунде и Рональда Араухо.

Игроки Барселоны и сборной Нидерландов Френки де Йонг и Мемфис Депай получили травмы в расположении национальной сборной. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.

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Де Йонг растянул полусухожильную мышцу левого бедра, а Депай травмировал двуглавую мышцу левого бедра. Сроки восстановления обоих игроков пока что не известны.

Ранее Барселона объявила о травмах Жюля Кунде и Рональда Араухо. Уругваец согласился сделать операцию и теперь рискует пропустить чемпионат мира.

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