Напередодні Виконком УЄФА доручив знайти технічне рішення, щоб повернути російські команди до змагань під егідою організації. Почати відбілювати репутацію окупантів планують завдяки командам U-17.

Англія офіційно відмовилася грати з Росією навіть після ганебного рішення УЄФА

Англія першою виступила проти ганебної ініціативи керівників європейського футболу, вирішивши бойкотувати матчі з росіянами. Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша заявив про готовність підтримати проукраїнську позицію британців.

"Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, то наші збірні не будуть проти них грати. Це єдине правильне рішення у даній ситуації", – написав Кулеша у своєму Twitter.

УАФ опублікувала заяву щодо повернення росіян в турніри УЄФА: "Рішення, що толерує російську агресивну політику"