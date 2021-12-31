"Меня волнует больше всего кадровый вопрос, то, в каком состоянии будут наши ключевые футболисты на каждой позиции – от вратаря до форварда. Если у Пятова будут ошибки, то кто заменит его? Лунин без практики? Вратари Динамо и Шахтера, которые ошибаются?

Джулай подчеркнул необходимость игровой практики для Зинченко и назвал важное условие для трансфера из Манчестер Сити

Если дальше идти, то нет практики у Зинченко. Если Коваленко перейдет в Аталанту зимой, то будет получать там игровое время? Яремчук? Здесь можно быть уверенным, хотя и он хочет уйти из Гента, но по крайней мере видно, что он работает. В каждом матче Роман показывает хороший уровень – вопросов нет.

Понятно, что стоит и вопрос о флангах – у Ярмоленко проблемы в Англии. Только недавно вышел в старте Вест Хэма. Иногда бывает наоборот – нет практики в клубе, а в сборной показывает игру. Вопросов очень много, а ответы мы будем получать в течение следующих месяцев и во время чемпионата.

Македонцы, которые дебютируют, они будут сражаться, ведь там есть кому. Группа достаточно сбалансирована. Австрия – организованная команда, умеет как разыгрывать мяч, так и играть жестко. В конце концов, всегда хочется, чтобы национальная команда выступала достойно на таких турнирах", – сказал Джулай в эфире Youtube-программы Либеро 20-21.

Заметим, на Евро-2020 сборная Украины будет противостоять Нидерландам, Австрии и Северной Македонии. Турнир для "сине-желтых" начнется 13 июня 2021 года.

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