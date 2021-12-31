"Мене хвилює найбільше кадрове питання, те, у якому стані будуть наші ключові футболісти на кожній позиції – від воротаря до форварда. Якщо у Пятова будуть помилки, то хто замінить його? Лунін без практики? Воротарі Динамо і Шахтаря, які помиляються?

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Якщо далі йти, то немає практики у Зінченка. Якщо Коваленко перейде в Аталанту взимку, то чи буде отримувати там ігровий час? Яремчук? Тут можна бути впевненим, хоча й він хоче піти з Гента, але принаймні видно, що він працює. Чи не в кожному матчі Роман показує хороший рівень – питань немає.

Зрозуміло, що стоїть і питання про фланги – у Ярмоленка проблеми в Англії. Лише нещодавно вийшов у старті Вест Хема. Інколи буває навпаки – немає практики у клубі, а у збірній показує гру. Питань дуже багато, а відповіді ми будемо отримувати протягом наступних місяців і під час чемпіонату.

Македонці, які дебютуватимуть, вони битимуться, адже там є кому. Група досить збалансована. Австрія – організована команда, вміє як розігрувати м'яч, так і грати жорстко. Зрештою, завжди хочеться, щоб національна команда виступала гідно на таких турнірах", – сказав Джулай в ефірі Youtube-програми Ліберо 20-21.

Зауважимо, на Євро-2020 збірна України протистоятиме Нідерландам, Австрії та Північній Македонії. Турнір для "синьо-жовтих" розпочнеться 13 червня 2021 року.

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