Руководство Дженоа хочет избавиться от связей с предшественниками даже на уровне символов.

Следующий сезон должен стать настоящим перерождением для генуэзцев. Его команда проведет у Серии В, а на форме будет новый герб. "С самого начала и навсегда" – под таким девизом прошла презентация.

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Правда, глобальных перемен не произошло. Лого и дальше будет выглядеть привычно. Кардинальные изменения претерпел только главный символ Дженоа – грифон. Дизайнеры усовершенствовали его, убрав накопление мелких элементов. Теперь мифическое существо смотрится более грозно и современно.

Напомним, минувшей осенью владельцами генуэзцев стала американская компания 777 Partners. Одним из первых шагов нового руководства стало назначение Андрея Шевченко. Однако украинец не получил обещанной поддержки. Уже в январе Шевченко уволили, но Дженоа это не помогло – "грифоны" вылетели из Серии А.

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