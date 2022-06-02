Вальтер Сабатіні більше не співпрацюватиме із аутсайдером Серії А, якому дивом вдалося врятуватись у попередньому сезоні.

О разрыве отношений с известным футбольным функционером сообщает официальный сайт Салернитаны. Стороны решили не продлевать контракт на следующий сезон.

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Вальтер Сабатини работал в клубе с января 2022 года. До его прихода Салернитана шла на дне турнирной таблицы Серии А, но в конце чемпионата команда выдала мощный отрезок, заняв 17-е место и избежав вылета. Успех частично связывают именно с приходом Сабатини, которому удалось подписать тренера Давида Николу – специалиста по спасению аутсайдеров в элите.

В предыдущем сезоне Сабатини ожидали видеть в качестве спортдира Дженоа, однако стороны так и не пришли к соглашению. Согласно инсайду Игоря Цыганика, провал переговоров с Вальтером стал причиной ухода Андрея Шевченко с должности главного тренера генуэзцев.

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