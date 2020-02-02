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Джеко забил 100 голов за Рому и вошел в пантеон римлян

10:41 5 Читати українською
Джеко забил 100 голов за Рому и вошел в пантеон римлян
Эдин Джеко / LaPresse

Матч 22-го тура итальянской Серии А против Сассуоло (2:4) стал особенным для форварда Ромы Эдина Джеко. Босниец забил свой юбилейный мяч в составе столичного клуба.

7’ Франческо Капуто
16’ Франческо Капуто
26’ Филип Джуричич
74’ Жереми Бога
 
Эдин Джеко 55’
Лоренцо Пеллегрини 69’
Жордан Верету 73’
7’ Франческо Капуто
16’ Франческо Капуто
26’ Филип Джуричич
55’ Эдин Джеко
69’ Лоренцо Пеллегрини
73’ Жордан Верету
74’ Жереми Бога

Рома проиграла "нероверди", однако один из мячей римлян забил опытный нападающий. Этот гол оказался 100-м для Джеко во всех турнирах за "волков", сообщает Opta Sports.

Невероятный гол Бога в видеообзоре матча Сассуоло – Рома – 4:2

Это позволило 33-летнему боснийцу войти в элитный клуб бомбардиров Ромы. Джеко стал 7-м игроком, которому удалось забить 100+ голов за столичный клуб. Впереди форварда Винченцо Монтелла (102 мяча), Педро Манфредини (104), Родольфо Волк (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

В нынешнем сезоне Эдин Джеко провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Эта кампания уже пятая для боснийца в футболке "джалоросси". Ранее он защищал цвета Манчестер Сити, Вольфсбурга, чешских Теплице и Усти-над-Лабем и сараевского Железничара.

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Эдин Джеко Эдин Джеко Рома Рома Италия Сассуоло - Рома
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