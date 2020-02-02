Джеко забил 100 голов за Рому и вошел в пантеон римлян

Матч 22-го тура итальянской Серии А против Сассуоло (2:4) стал особенным для форварда Ромы Эдина Джеко. Босниец забил свой юбилейный мяч в составе столичного клуба.

Рома проиграла "нероверди", однако один из мячей римлян забил опытный нападающий. Этот гол оказался 100-м для Джеко во всех турнирах за "волков", сообщает Opta Sports.

Невероятный гол Бога в видеообзоре матча Сассуоло – Рома – 4:2

Это позволило 33-летнему боснийцу войти в элитный клуб бомбардиров Ромы. Джеко стал 7-м игроком, которому удалось забить 100+ голов за столичный клуб. Впереди форварда Винченцо Монтелла (102 мяча), Педро Манфредини (104), Родольфо Волк (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

В нынешнем сезоне Эдин Джеко провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Эта кампания уже пятая для боснийца в футболке "джалоросси". Ранее он защищал цвета Манчестер Сити, Вольфсбурга, чешских Теплице и Усти-над-Лабем и сараевского Железничара.