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Джеко забив 100 голів за Рому та увійшов до пантеону римлян

10:41 210 Читать на русском
Джеко забив 100 голів за Рому та увійшов до пантеону римлян
Едін Джеко / LaPresse

Матч 22-го туру італійської Серії А проти Сассуоло (2:4) став особливим для форварда Роми Едіна Джеко. Боснієць забив свій ювілейний м'яч у складі столичного клубу.

7’ Франческо Капуто
16’ Франческо Капуто
26’ Філіп Джурічіч
74’ Жеремі Бога
 
Едін Джеко 55’
Лоренцо Пеллегріні 69’
Жордан Верету 73’
7’ Франческо Капуто
16’ Франческо Капуто
26’ Філіп Джурічіч
55’ Едін Джеко
69’ Лоренцо Пеллегріні
73’ Жордан Верету
74’ Жеремі Бога

Рома програла "нероверді", проте один із м'ячів римлян забив досвідчений нападник. Цей м'яч виявився 100-м для Джеко в усіх турнірах за "вовків", повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило 33-річному боснійцю увійти до елітного клубу бомбардирів Роми. Джеко став 7-м гравцем, якому вдалося забити 100+ голів за столичний клуб. Попереду форварда Вінченцо Монтелла (102 м'ячі), Педро Манфредіні (104), Родольфо Волк (106), Амадео Амадеї (111), Роберто Пруццо (138) та Франческо Тотті (307).

У нинішньому сезоні Едін Джеко провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Ця кампанія вже п'ята для боснійця у футболці "джалороссі". Раніше він захищав кольори Манчестер Сіті, Вольфсбурга, чеських Тепліце та Усті-над-Лабем і сараєвського Железнічара.

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Теги
Італія Едін Джеко Едін Джеко Рома Рома Сассуоло - Рома
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