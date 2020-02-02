Джеко забив 100 голів за Рому та увійшов до пантеону римлян

Матч 22-го туру італійської Серії А проти Сассуоло (2:4) став особливим для форварда Роми Едіна Джеко. Боснієць забив свій ювілейний м'яч у складі столичного клубу.

Рома програла "нероверді", проте один із м'ячів римлян забив досвідчений нападник. Цей м'яч виявився 100-м для Джеко в усіх турнірах за "вовків", повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило 33-річному боснійцю увійти до елітного клубу бомбардирів Роми. Джеко став 7-м гравцем, якому вдалося забити 100+ голів за столичний клуб. Попереду форварда Вінченцо Монтелла (102 м'ячі), Педро Манфредіні (104), Родольфо Волк (106), Амадео Амадеї (111), Роберто Пруццо (138) та Франческо Тотті (307).

У нинішньому сезоні Едін Джеко провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Ця кампанія вже п'ята для боснійця у футболці "джалороссі". Раніше він захищав кольори Манчестер Сіті, Вольфсбурга, чеських Тепліце та Усті-над-Лабем і сараєвського Железнічара.