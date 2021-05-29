Защитник Реала Марсело может оказаться в Бешикташе, информирует AS со ссылкой на турецкие СМИ.

Джеко покинет Рому вслед за Фонсекой – новый клуб удалось рассекретить благодаря семье форварда

Сам бразилец не настроен перебираться в Турцию, несмотря на то, что в сезоне 2020/21 он не имел стабильного места в стартовом составе "бланкос". Интересно, что Марсело является не единственной трансферной целью "черных орлов" – турецкий гранд серьезно рассматривает вариант трансфера Эдина Джеко, будущее которого в Роме пока остается неизвестным.

Напомним, Бешикташ завершил прошлый сезон с золотыми медалями. Стамбульцами лишь по дополнительным показателям удалось опередить Галатасарай.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21