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Джака отличился космическим ударом со штрафного – гол тура в АПЛ

06:00 5 Читати українською
Джака отличился космическим ударом со штрафного – гол тура в АПЛ
Гранит Джака / Фото Reuters

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака поразил зрителей во время матча 10-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

В матче 10-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас расписал голевую ничью с Арсеналом (2:2).

Кристал Пэлас – Арсенал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Даже болельщики Пэлас были поражены одним из голов гостей. На 51-й минуте рефери назначил штрафной у ворот хозяев. Пробивать стандарт взялся Гранит Джака. Швейцарец выполнил невероятно красивый удар, после которого мяч попал точно в дальнюю девятку.

Напомним, это 2-й гол Джаки в текущем сезоне АПЛ.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия10 турСелхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Арсенал: Воскресенье 28 октября 2018

Кристал Пэлас
Матч окончен
2 : 2
Арсенал
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