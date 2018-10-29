Джака отличился космическим ударом со штрафного – гол тура в АПЛ

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака поразил зрителей во время матча 10-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

В матче 10-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас расписал голевую ничью с Арсеналом (2:2).

Кристал Пэлас – Арсенал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Даже болельщики Пэлас были поражены одним из голов гостей. На 51-й минуте рефери назначил штрафной у ворот хозяев. Пробивать стандарт взялся Гранит Джака. Швейцарец выполнил невероятно красивый удар, после которого мяч попал точно в дальнюю девятку.

Напомним, это 2-й гол Джаки в текущем сезоне АПЛ.