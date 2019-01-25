toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Двух украинских игроков не пустили в Израиль – они летели по приглашению Бней-Сахнин

25 января 15:24 269 Читати українською
Двух украинских игроков не пустили в Израиль – они летели по приглашению Бней-Сахнин
Израильский пограничник / соцсети

Израильские пограничники задержали двух украинских футболистов, поскольку те не назвали причины въезда.

Двое украинских футболистов пытались въехать на территорию Израиля по приглашению клуба Бней-Сахнин, сообщает новостная служба корпорации Кан. Имена не указываются.

"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

В Твиттере новостной службы сообщается, что игрокам было отказано во въезде из-за того, что они не назвали причину. Сначала они говорили, что прилетели в статусе туристов, но потом оказалось, что они хотят получить место в составе футбольной команды.

В ситуацию пытались вмешаться Футбольная ассоциация и арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби, но после разговора с пограничной службой они согласились, что запрет на въезд была справедливой.

Теги
Мир Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13479 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
21
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук