Двух украинских игроков не пустили в Израиль – они летели по приглашению Бней-Сахнин

Израильские пограничники задержали двух украинских футболистов, поскольку те не назвали причины въезда.

Двое украинских футболистов пытались въехать на территорию Израиля по приглашению клуба Бней-Сахнин, сообщает новостная служба корпорации Кан. Имена не указываются.

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В Твиттере новостной службы сообщается, что игрокам было отказано во въезде из-за того, что они не назвали причину. Сначала они говорили, что прилетели в статусе туристов, но потом оказалось, что они хотят получить место в составе футбольной команды.

В ситуацию пытались вмешаться Футбольная ассоциация и арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби, но после разговора с пограничной службой они согласились, что запрет на въезд была справедливой.