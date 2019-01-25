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Двох українських гравців не пустили в Ізраїль – вони летіли за запрошенням Бней-Сахнін

15:24 313 Читать на русском
Двох українських гравців не пустили в Ізраїль – вони летіли за запрошенням Бней-Сахнін
Ізраїльський прикордонник / соцмережі

Ізраїльські прикордонники затримали двох українських футболістів, оскільки ті не назвали причини в'їзду.

Двоє українських футболістів намагались в'їхати на територію Ізраїлю по запрошенню клубу Бней-Сахнін, повідомляє новинна служба корпорації Кан. Імена не зазначаються.

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У Твіттері новинної служби повідомляється, що гравцям було відмовлено у в'їзді через те, що вони не назвали причину. Спочатку вони говорили, що прилетіли в статусі туристів, але потім виявилось, що вони прагнуть отримати місце в складі футбольної команди.

У ситуацію намагались втрутитись Футбольна асоціація та арабський депутат Кнессета Ахмат Тібі, але після розмови з прикордонною службою вони погодились, що заборона на в'їзд була справедливою.

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