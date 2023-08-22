Далеко не все поляки преисполнены сочувствия к украинцам, на территории которых идет война.

Ужасный инцидент произошел в городе Каменец-Зомбковицкий на юго-западе Польши, сообщает Европейская правда. Группа местных мужчин пришла в дом, где проживали двое украинцев в возрасте 18 и 44 года. Нападавшие были вооружены дубинками, палками, трубами, мачете, а также хоккейной клюшкой.

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"Без всяких оснований они начали угрожать и избивать мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого", – сообщила Катажина Мазурек, представитель полиции Каменец-Зомбковицкого. Нападение произошло еще в начале августа после 20:00. После избиения поляки ограбили украинцев, забрав более 4000 злотых.

Следствие установило, что к преступлению причастны 17 футбольных фанатов, проживающих в районе. Шестерых из них задержали, одного арестовали, остальные находятся под наблюдением полиции. Мазурек заверила, что по делу планируются дальнейшие аресты.

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