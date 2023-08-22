Далеко не всі поляки сповнені співчуттям до українців, на території яких триває війна.

Жахливий інцидент трапився у місті Каменець-Зомбковицький на південному заході Польщі, інформує Європейська правда. Група місцевих чоловіків прийшли до оселі, де мешкали двоє українців віком 18 і 44 роки. Нападники були озброєні кийками, палицями, трубами, мачете, а також хокейною ключкою.

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"Без жодних на те підстав вони почали погрожувати й бити чоловіків лише через їхню національність. Ударів вони завдавали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього", – повідомила Катажина Мазурек, представниця поліції Каменець-Зомбковицького. Напад стався ще на початку серпня після 20:00. Після побиття поляки пограбували українців, забравши понад 4000 злотих.

Слідство встановило, що до злочину причетні 17 футбольних фанатів, які мешкають у районі. Шістьох із них затримали, одного заарештували, решта – перебувають під наглядом поліції. Мазурек запевнила, що у справі плануються подальші арешти.

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