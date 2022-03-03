Андрей Кравчук и Александр Каплиенко расторгли контракты с Торпедо, сообщает официальный сайт москвичей.

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Формальная причина – семейные проблемы. Оба украинца выступали за Торпедо с февраля 2021 года. Защитник Каплиенко отыграл 20 матчей, забил один мяч, а хавбек Кравчук – 35 матчей и 3 ассиста.

Напомним, с 24 февраля Россия вероломно начала войну и обстреливает города на территории Украины. Некоторые "кормильцы" таки прозрели, разрывая контракты с клубами страны-оккупанта.

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