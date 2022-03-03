Андрій Кравчук та Олександр Каплієнко розірвали контракти з Торпедо, інформує офіційний сайт москвичів.

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Формальна причина – сімейні проблеми. Обидва українці виступали за Торпедо з лютого 2021 року. Захисник Каплієнко відіграв 20 матчів, забив один м'яч, а хавбек Кравчук – 35 матчів і 3 асисти.

Нагадаємо, з 24 лютого Росія віроломно розпочала війну і обстрілює міста на території України. Деякі "годувальники" таки прозріли, розриваючи контракти з клубами країни-окупанта.

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