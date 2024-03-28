Виктор Цыганков и Илья Забарный не могли сразу насладиться победой над Исландией (2:1) и выходом на Евро-2024.

После каждого матча официальные лица случайно вызывают по 2 игроков из каждой команды для проверки на допинг. В составе сборной Украины на этот раз пришлось идти Виктору Цыганкову и Илье Забарному.

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Ведущий канала ТРЕНДЕЦЬ Дмитрий Поворознюк аж 40 минут ждал комментарий, потому что игроки "сине-желтых" никак не могли сходить в туалет. Наконец вышел Забарный и с юмором прокомментировал ситуацию: "Еще ничего не почувствовал после выхода на Евро. Были на допинге и даже не праздновали ни с кем. Сидели с Витькой".

Напомним, сборная Украины одержала победу и вышла на Евро-2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. "Сине-желтые" попали в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией.

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