Віктор Циганков та Ілля Забарний не могли відразу насолодитися перемогою над Ісландією (2:1) і виходом на Євро-2024.

Після кожного матчу офіційні особи випадково викликають по 2 гравців з кожної команди для перевірки на допінг. У складі збірної України цього разу довелося йти Віктору Циганкову та Іллі Забарному.

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Ведучий каналу ТРЕНДЕЦЬ Дмитро Поворознюк аж 40 хвилин чекав на коментар, бо гравці "синьо-жовтих" ніяк не могли сходити в туалет. Нарешті вийшов Забарний і з гумором прокоментував ситуацію: "Ще нічого не відчув після виходу на Євро. Були на допінгу і навіть не святкували ні з ким. Сиділи з Вітьком".

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу і вийшла на Євро-2024, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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