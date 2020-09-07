"Как и в игре с Испанией, мы заслуживали забить второй гол, что обезопасило бы нас. Мы позволили сопернику вернуться в игру, потеряли слишком много мячей и не сыграли достаточно решительно. Отсюда такой результат.

Швейцария – Германия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Дважды вести в счете и ни разу не выиграть – это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем атаковать. Очевидно, что не все наши игроки находятся в идеальной физической форме. Сейчас наша проблема в том, что мы не способны завершать матчи в нашу пользу. У нас было 2-3 отличных момента в первом тайме, и если бы мы их использовали, Швейцария точно не вернулась бы в игру", – цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, следующий поединок в рамках 3-го тура Лиги наций Бундестим проведет на выезде против сборной Украины. Поединок состоится 10 октября в 21:45. После двух туров Германия имеет в своем активе два очка и занимает третью строчку турнирной таблицы, Швейцария с одним пунктом – последняя.

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