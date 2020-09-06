Швейцария поделила очки с Германией (1:1) в матче соперников сборной Украины в Лиге наций. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

В первом туре Лиги наций Швейцария проиграла сборной Украины, а Германия в последний момент упустила заслуженную победу над Испанией. В очной встрече давние соперники стремились реабилитироваться. Ожидания были высоки, ведь в четверг обе команды продемонстрировали неплохую интенсивность.

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Сегодня швейцарцы выставили в основе вдвое больше представителей немецкой Бундеслиги, чем сама Бундестим – 6 против 3. Йоахим Лев не вызвал многих игроков РБ Лейпцига и Баварии, а также отпустил со сборной Кая Хаверца. Владимир Петкович же имел грандиозные кадровые потери из-за травм и коронавируса. Оба тренера сохранили схемы с тремя центрбеками.

Команды активно начали матч. Первые моменты возникли у ворот Зоммера. Сане пробил прямо в голкипера, а уже на 14-й минуте Германия открыла счет. Дракслер с фланга отдал на Гинтера, тот откинул под удар Гюндоган, а Илкай попал точно в ближнюю "шестерку".

Гости могли оперативно удвоить преимущество подарком Соу – хавбек "нати" решил пробить по собственным воротам, но немного промахнулся. А еще швейцарцы на угловом потеряли в своей штрафной Рюдигера, который беспрепятственно замыкал подачу Крооса. Мяч пролетел мимо дальней штанги.

Швейцария, несмотря на все, выглядела очень достойно. Со временем хозяева перевели игру на чужую половину и сравнялись с соперником по количеству острых моментов. Владимир Петкович не зря сменил фланги по сравнению с матчем против Украины. Связка Бенито и Штеффена на левом фланге работала продуктивно, Видмер справа хорошо подключался в атаку.

А вот Сеферович беспощадно транжирил свои возможности. Сначала не прочитал элегантный пропуск от Эмболо и проиграл в резкости Зоммеру, потом чудом не попал по мячу, оказавшись перед почти пустыми воротами после паса Соу. Это был второй супершанс швейцарцев – за две минуты до того Эмболо тонким пасом вывел на удар Штеффена, однако тот не сумел нормально завершить атаку.

Хозяева продолжали генерировать остроту, а Сеферович продолжал лепить по воробьям. И речь не о дальнем выстреле, когда мяч после рикошета от Гинтера опустился над перекладиной, а об очередном супермоменте – Штеффен покатил между защитниками, а Харис ударил в ближнюю штангу.

Швейцария заслужила сравнять до перерыва счет, однако даже Джака ударом под перекладину не пробил Лено. Германия заметно поникла под интенсивностью "нати", однако отвечала не менее остро. Вернер слева прострелил в штрафную площадь, а Дракслер с 11-метровой отметки умудрился попасть в Зоммера. Затем Вернер и сам бил из выгодной позиции – над воротами.

На старте второго тайма продолжился безумный футбол – провалы в обороне остались на обоих концах поля. Немцы на несколько минут захватили инициативу, но ничего не выжали, еще и пропустили в ответ на контратаке.

Эмболо подхватил мяч слева, сместился в штрафную площадь и покатил параллельно на Видмера – правый фулбек мощно расстрелял дальний нижний угол. Насколько же Петкович угадал с составом после поражения в Украине. Все коррективы сработали (Видмер во Львове также начинал в запасе), а вера в Эмболо оправдалась.

Бывший конкурент Коноплянки в Шальке сегодня был лучшим на поле – 5 передач под удар, создал две голевые возможности, чаще всего шел в дриблинг. Очень жаль, что Брелю пришлось заблаговременно покинуть поле из-за травмы после подката Гинтера (его партнер по Боруссии М).

Что интересно, при ничейном счете Германия не побежала отбирать мяч – территориальным преимуществом владели хозяева. Команды очень часто ошибались, обрезались, портили перспективные выпады неточными пасами и плохими ударами. Невероятное количество брака.

Швейцария больше старалась и была ближе к победе. Очередной удар Джаки потянул Лено, Варгас пятой неточно замкнул прострел Штеффена, а сам Ренато головой не попал в открытый угол немецких ворот. Ужасный второй тайм от Бундестим.

Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Германия набрала 2 очка и оказалась на третьем месте в группе по итогам двух туров. Швейцария – последняя с одним пунктом, а лидирует в квартете Испания, которая сегодня разбила сборную Украины.

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