"Як і у грі з Іспанією, ми заслуговували забити другий гол, що убезпечило б нас. Ми дозволили супернику повернутися у гру, втратили занадто багато м'ячів і не зіграли досить рішуче. Звідси такий результат.

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Двічі вести в рахунку і жодного разу не виграти – це дратує. У жовтневих матчах ми знову будемо атакувати. Очевидно, що не всі наші гравці перебувають в ідеальній фізичній формі. Зараз наша проблема в тому, що ми не здатні завершувати матчі в нашу користь. У нас було 2-3 чудових моменти у першому таймі, і якби ми їх використали, Швейцарія точно не повернулася б у гру", – цитує Льова офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, наступний поєдинок у рамках 3-го туру Ліги націй Бундестім проведе на виїзді саме проти збірної України. Поєдинок відбудеться 10 жовтня о 21:45. Після двох турів Німеччина має у своєму активі два очки і посідає третю сходинку турнірної таблиці, Швейцарія з одним пунктом – остання.

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