Швейцария поделила очки с Германией во втором туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Швейцария – Германия на Футбол 24.

Команда Лева сразу захватила инициативу и открыла счет на 14 минуте. Гюндоган с линии штрафной попал точно в ближний угол ворот Зоммера.

Швейцария расписала ничью с Германией – грамотные коррективы после Украины, блеск экс-конкурента Коно, слабая Бундестим

Сборная Германии не смогла развинуть свой успех, за что поплатилась после перерыва. Видмер без помех расстрелял Лено и оформил окончательные 1:1 – швейцарцы реабилитировались после поражения от Украины в первом туре.