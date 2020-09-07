Швейцария – Германия – 1:1 – видео голов и обзор матча
06:30 - Читати українською
Швейцария поделила очки с Германией во втором туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Швейцария – Германия на Футбол 24.
завершено
Илкай Гюндоган 14’
14’ Илкай Гюндоган
Команда Лева сразу захватила инициативу и открыла счет на 14 минуте. Гюндоган с линии штрафной попал точно в ближний угол ворот Зоммера.
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Сборная Германии не смогла развинуть свой успех, за что поплатилась после перерыва. Видмер без помех расстрелял Лено и оформил окончательные 1:1 – швейцарцы реабилитировались после поражения от Украины в первом туре.
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