Для любителей спорта в Украине Setanta Sports запускает новую акцию "2 за 1", тем самым делая использование платформы setantasports.com и просмотр прямых трансляций матчей еще более доступным.

В рамках акции пользователи, которые зарегистрируются на setantasports.com до 31 октября, в течение следующих двух месяцев заплатят только за 1 месяц. Акция "2 за 1" стартует с 14 октября – любители спорта могут присоединиться к ней по промокоду PLUS1.

Важно отметить, что акция "2 за 1" стартует до особенных выходных 15-16 октября. 16 октября – одна из самых значимых дат текущего сезона, и в этот день зрители Setanta Sports смогут посмотреть центральные матчи тура чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, и не только.

16 октября

Главное событие дня для украинских любителей футбола – матч между донецким Шахтером и киевским Динамо. Команды с богатой традицией, которые помимо звания лучших в Украине поборются еще и за путевку в Лигу чемпионов, сыграют в этом матче с обновленными составами, укомплектованными молодыми игроками.

Особый интерес этому матчу придает фактор Мирчи Луческу, который много лет работал в Шахтер». Именно с именем румынского тренера связан взлет донецкого клуба и попадание в число лучших команд Европы. В настоящее время он является главным тренером киевского Динамо и намерен войти в историю вместе с другим украинским грандом.

Матч Шахтер – Динамо смогут посмотреть эксклюзивно на ОТТ-платформе setantasports.com в 17:00.

16 октября в 17:00 в параллельном режиме начнутся четыре матча английской Премьер-лиги. Лондонский Челси приедет в гости к Астон Вилле, Лидс сыграет с Арсеналом, Манчестер Юнайтед дома примет Ньюкасл, а Вест Хэм попытается набрать очередные очки против Саутгемптона. Матч Лидс – Арсенал можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports, а оставшиеся три матча — только на OTT-платформе setantasports.com. Стоит отметить, что любители спорта могут смотреть матчи в параллельном режиме с помощью функции Multiview.

Для любителей футбола и особенно английской Премьер-лиги главным противостоянием этого дня станет матч между Ливерпулем и Манчестер Сити на "Энфилд Роуд". Несмотря на то, что на данный момент команды не являются прямыми конкурентами по таблице, их соперничество всегда вызывает большой интерес. В последние годы между этими командами велись главные сражения за титул АПЛ.

Манчестерская команда подходит к матчу с Ливерпулем на 2-й позиции, тогда как команда Клоппа в текущем сезоне играет нестабильно и находится на 10-м месте. Еще одним важным составляющим этого матча станет противостояние Эрлинга Холланда и Вирджила ван Дейка. Один из лучших защитников АПЛ против лучшего нападающего – нас ждет большой матч, который будет доступен для просмотра на платформе setantasports.com.

Стоит отметить, что после насыщенного спортивного дня 16 октября болельщиков ждет грандиозное зрелище в середине недели. Матчи английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги пройдут 18, 19 и 20 октября, а с помощью промокода PLUS1 в рамках акции "2 за 1" болельщики получат дополнительную возможность зарегистрироваться на сайте setantasports.com.

Согласно договору, достигнутому с английской Премьер-лигой, Setanta Sports приобрела права на трансляцию лучшего клубного чемпионата в мире в Украине до 2028 года. На протяжении всего сезона любители футбола смогут посмотреть в прямом эфире все матчи во всех 38 турах – а это 380 матчей. Вдобавок, все 10 матчей каждого тура можно будет смотреть в параллельном режиме, используя функцию multiview на setantasports.com. Подписка на 1 месяц на ОТТ-платформу стоит 109 гривен.

Помимо лучшего клубного чемпионата в мире, для подписчиков setantasports.com в Украине доступны немецкая Бундеслига, чемпионаты Шотландии и Бельгии, Чемпионшип Англии, Кубок Англии и Кубок лиги, а также НБА и Евролига, Формула-1, Наскар, Diamond League, женские и мужские теннисные турниры, UFC, Bellator, соревнования по гольфу и хоккею.