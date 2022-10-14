Для любителів спорту в Україні Setanta Sports запускає нову акцію "2 за 1", тим самим роблячи використання платформи setantasports.com та перегляд прямих трансляцій матчів ще більш доступними.

У рамках акції користувачі, які зареєструються на setantasports.com до 31 жовтня, протягом наступних двох місяців заплатять лише за 1 місяць. Акція "2 за 1" стартує з 14 жовтня – любителі спорту можуть приєднатися до неї за промокодом PLUS1.

Акція "2 за 1" стартує до особливих вихідних 15-16 жовтня. 16 жовтня – одна з найвагоміших дат цього сезону, і цього дня глядачі Setanta Sports зможуть переглянути центральні матчі туру чемпіонатів Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, і не тільки.

16 жовтня

Головна подія дня для українських шанувальників футболу – матч між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Команди з багатою традицією, які поборються не лише звання найкращих в Україні, а ще й за путівку до Ліги чемпіонів, зіграють у цьому матчі з оновленими складами, укомплектованими молодими гравцями.

Особливого інтересу цьому матчу надає фактор Мірчі Луческу, який багато років працював у Шахтарі. Саме з ім'ям румунського тренера пов'язаний злет донецького клубу та потрапляння до найкращих команд Європи. Наразі він є головним тренером київського Динамо і має намір увійти в історію разом з іншим українським грандом.

Матч Шахтар – Динамо вболівальники зможуть подивитися ексклюзивно на ОТТ-платформі setantasports.com о 17:00.

16 жовтня о 17:00 паралельно розпочнуться одразу чотири матчі англійської Прем'єр-ліги. Лондонський Челсі приїде в гості до Астон Вілли, Лідс зіграє з Арсеналом, Манчестер Юнайтед вдома прийме Ньюкасл, а Вест Хем спробує набрати чергові очки проти Саутгемптона. Матч Лідс - Арсенал можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports, а три інші матчі будуть доступні тільки на OTT-платформі setantasports.com. Варто зазначити, що любителі спорту можуть дивитися матчі у паралельному режимі за допомогою функції Multiview.

Для любителів футболу та особливо англійської Прем'єр-ліги головним протистоянням цього дня стане матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті на "Енфілд Роуд". Незважаючи на те, що наразі команди не є прямими конкурентами в таблиці, їхнє суперництво завжди викликає великий інтерес. Останніми роками між цими командами точилися головні битви за титул АПЛ.

Манчестерська команда підходить до матчу з Ліверпулем на 2-й позиції, тоді як команда Клоппа цього сезону грає нестабільно і перебуває на 10-у місці. Ще одним важливим складником цього матчу стане протистояння Ерлінга Холланда та Вірджіла ван Дейка. Один із найкращих захисників АПЛ проти найкращого нападника – на нас чекає великий матч, який буде доступний для перегляду на платформі setantasports.com.

Варто зазначити, що після насиченого спортивного дня 16 жовтня на вболівальників чекає грандіозне видовище посеред тижня. Матчі англійської Прем'єр-ліги та іспанської Ла Ліги відбудуться 18, 19 та 20 жовтня, а за допомогою промокоду PLUS1 у рамках акції "2 за 1" уболівальники отримають додаткову можливість зареєструватися на сайті setantasports.com.

Згідно з угодою, досягнутою з англійською Прем'єр-лігою, Setanta Sports набула права на трансляцію найкращого клубного чемпіонату світу в Україні до 2028 року. Протягом усього сезону любителі футболу зможуть у прямому ефірі дивитися усі матчі 38 турів – а це 380 ігор! Крім того, всі 10 матчів кожного туру можна буде дивитися в паралельному режимі, використовуючи функцію Multiview на setantasports.com. Передплата на 1 місяць на ОТТ-платформу коштує 109 гривень.

Крім найкращого клубного чемпіонату у світі, для передплатників setantasports.com в Україні доступні німецька Бундесліга, чемпіонати Шотландії та Бельгії, Чемпіоншип Англії, Кубок Англії та Кубок ліги, а також НБА та Євроліга, Формула-1, Наскар, Diamond League, жіночі та чоловічі тенісні турніри, UFC, Bellator, змагання з гольфу та хокею.