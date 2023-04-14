Два автогола разрушили старания Манчестер Юнайтед – видеообзор матча против Севильи – 2:2
14 апреля 06:30 - Читати українською
Манчестер Юнайтед упустил победу над Севилией в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
15’ Марсель Забитцер
21’ Марсель Забитцер
Тайрелл Маласия 85’
Харри Магуайр 90+3’
15’ Марсель Забитцер
21’ Марсель Забитцер
85’ Тайрелл Маласия
90+3’ Харри Магуайр
Манкунианцы хорошо начали матч и еще в первом тайме добились комфортного преимущества в счете благодаря дублю Марселя Забитцера. После перерыва МЮ продолжил доминировать, но мяч упорно не хотел больше залетать в сетку ворот Ясина Буну.
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Казалось, у Севильи крайне мало шансов на камбэк. Для этого хотя бы по воротам нужно бить. Однако решить эту задачу помогли соперники. Сначала Маласия, а за ним и Харри Магуайр отправили по мячу в свои ворота. В итоге – крайне нелогичная ничья.
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