Манкунианцы хорошо начали матч и еще в первом тайме добились комфортного преимущества в счете благодаря дублю Марселя Забитцера. После перерыва МЮ продолжил доминировать, но мяч упорно не хотел больше залетать в сетку ворот Ясина Буну.

Манчестер Юнайтед потерял победу над Севильей - два автогол на Олд Траффорд помогли нервионцам взять камбек с 0:2

Казалось, у Севильи крайне мало шансов на камбэк. Для этого хотя бы по воротам нужно бить. Однако решить эту задачу помогли соперники. Сначала Маласия, а за ним и Харри Магуайр отправили по мячу в свои ворота. В итоге – крайне нелогичная ничья.