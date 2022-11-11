Команда Юрия Гуры уступила "бело-синим" со счетом 1:3. Единственным голом за александрийцев отличился 21-летний футболист. Это был его дебютный мяч в профессиональной карьере, ранее он играл за юношеское Динамо.

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"Очень доволен своим забитым мячом. Жаль, что вышел на такое небольшое время. Но все равно сумел отличиться, сыграл неплохо. Надеюсь, что буду дальше прогрессировать еще сильнее. Еще перед матчем думал, что хочу забить родному клубу.

Я не попал в первую команду Динамо, но прогрессирую в Александрии. Киевляне меня воспитали. Сначала были эмоции, но впоследствии решил не праздновать гол", – сказал Шулянский в комментарии Профутболу .