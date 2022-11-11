Команда Юрія Гури поступилась "біло-синім" з рахунком 1:3. Єдиним голом за олександрійців відзначився 21-річний футболіст. Це був його дебютний м'яч у професіональній кар'єрі, раніше він грав за юнацьке Динамо.

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"Дуже задоволений своїм забитим м'ячем. Шкода, що вийшов на такий невеликий час. Але все одно зумів відзначитися, зіграв непогано. Сподіваюся, що надалі прогресуватиму ще сильніше. Ще перед матчем думав, що хочу забити рідному клубу.

Я не потрапив до першої команди Динамо, але прогресую в Олександрії. Кияни мене виховали. Спочатку були емоції, але згодом вирішив не святкувати гол", – сказав Шулянський у коментарі Профутболу.

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