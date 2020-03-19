"Думаю, что все это фейк": Алиев прогулялся Киевом во время карантина

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился своим отношением к карантину, который ввели из-за пандемии коронавируса.

"Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажу о коронавирусе? Если честно, я в это не верю. Жаль, что все закрыли, но ничего, прорвемся.

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Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Хорошая погода. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – поделился Алиев на своей странице в Instagram.

Напомним, экс-хавбек успел поиграть в таких командах как Динамо, Днепр, Анжи и московский Локомотив. Последним клубом в профессиональной карьере Алиева был казахский Тараз, который он покинул в 2016 году.

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