Новая вспышка пандемии COVID-19 продолжает точечно поражать клубы итальянской Серии А. На этот раз кадровые проблемы из-за коронавируса имеет Милан.

Двое основных исполнителей "россонери" сдали положительные тесты на болезнь, сообщает официальный сайт клуба.

Почеттино сдал положительный тест на коронавирус

Тео Эрнандес и Хакан Чалханоглу заразились коронавирусом. Результаты анализов остальных игроков и персонала Милана – отрицательные. Болезнь у обоих звезд первой команды проходит бессимптомно, но они ушли на самоизоляцию и не помогут миланцам в ближайших матчах чемпионата и, вероятно, в дерби против Интера в Кубке Италии 27 января.

К слову, в понедельник, 18 января, Милан проведет поединок 18-го тура Серии А против Кальяри на выезде.

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