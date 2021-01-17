Дует лідерів Мілана підхопив коронавірус
Новий спалах пандемії COVID-19 продовжує точково вражати клуби італійської Серії А. Цього разу кадрові проблеми через коронавірус має Мілан.
Двоє основних виконавців "россонері" здали позитивні тести на хворобу, повідомляє офіційний сайт клубу.
Почеттіно здав позитивний тест на коронавірус
Тео Ернандес і Хакан Чалханоглу інфікувалися коронавірусом. Результати аналізів решти гравців і персоналу Мілана – негативні. Хвороба в обох зірок першої команди проходить безсимптомно, але вони пішли на самоізоляцію і не допоможуть міланцям у найближчих матчах чемпіонату та, ймовірно, в дербі проти Інтера в Кубку Італії 27 січня.
До слова, у понеділок, 18 січня, Мілан проведе поєдинок 18-го туру Серії А проти Кальярі на виїзді.
"Мене надихнув серіал Вікінги": грав зі скандальним українцем, стає головною бородою Італії, але не злякав Маліновського