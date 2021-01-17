Двоє основних виконавців "россонері" здали позитивні тести на хворобу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Почеттіно здав позитивний тест на коронавірус

Тео Ернандес і Хакан Чалханоглу інфікувалися коронавірусом. Результати аналізів решти гравців і персоналу Мілана – негативні. Хвороба в обох зірок першої команди проходить безсимптомно, але вони пішли на самоізоляцію і не допоможуть міланцям у найближчих матчах чемпіонату та, ймовірно, в дербі проти Інтера в Кубку Італії 27 січня.

До слова, у понеділок, 18 січня, Мілан проведе поєдинок 18-го туру Серії А проти Кальярі на виїзді.

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