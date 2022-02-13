Полузащитник "бело-синих" Миккел Дуэлунд, на правах аренды выступающий за Неймеген, хочет, чтобы по итогам сезона нидерландцы выкупили его контракт у украинцев.

"Я бы хотел оставаться в Неймегене и на следующий сезон. Но я не знаю, как обстоят дела с возможным выкупом моего контракта.

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Если ты играешь мало в течение трех лет, тебе нужно снова найти свой ритм. После травмы мне придется снова бороться за свое место. Думаю, что мне было бы хорошо остаться в Неймегене. Но сначала нужно закончить этот сезон. Когда он будет завершен, мы посмотрим, что может произойти", – цитирует Дуэлунда Omroep Gelderland.

Напомним, в соглашении с Неймегеном предусмотрена опция выкупа контракта Дуэлунда – она может быть активирована до конца срока аренды, то есть до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Дуэлунд провел за нидерландцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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