Півзахисник "біло-синіх" Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за Неймеген, хоче, щоб за підсумками сезону нідерландці викупили його контракт в українців.

"Я хотів би залишатися в Неймегені і на наступний сезон. Але я не знаю, які справи з можливим викупом мого контракту.

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Якщо ти граєш мало протягом трьох років, то тобі треба знову знайти свій ритм. Після травми мені доведеться знову виборювати своє місце. Думаю, що мені було б добре залишитися в Неймегені. Але спершу треба закінчити цей сезон. Коли його буде завершено, ми подивимося, що може статися", – цитує Дуелунда Omroep Gelderland.

Нагадаємо, в угоді з Неймегеном передбачена опція викупу контракту Дуелунда – вона може бути активована до кінця терміну дії оренди, тобто до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні Дуелунд провів за нідерландців 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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