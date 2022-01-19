Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд стал одним из героев кубкового матча. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Нидерландов, 1/8 финала

Гронинген – Неймеген – 1:2

Голы: де Лейв, 45+1 – Вердонк, 10, Дуэлунд, 48

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В среду в Нидерландах состоялось несколько кубковых матчей. В одном из них Гронинген принимал Неймеген. Хозяева пропустили уже в начале матча, однако в добавленное к первому тайму время сумели отыграться.

Сразу после перерыва за Неймеген сумел отличиться арендованный у Динамо Миккел Дуэлунд, гол которого, как оказалось впоследствии, стал последним и решающим в матче. Вышедший в старте своей команды датчанин провел на поле 82 минуты.

Напомним, Дуэлунд выступает за Динамо с лета 2018 года. В июле 2021-го он на правах аренды на год перешел в Неймеген, за который успел сыграть 12 матчей во всех турнирах (отличился двумя ассистами).

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