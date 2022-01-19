Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд став одним з героїв кубкового матчу. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кубок Нідерландів, 1/8 фіналу

Гронінген – Неймеген – 1:2

Голи: де Лейв, 45+1 – Вердонк, 10, Дуелунд, 48

Миколенко пропустив перше тренування під орудою нового тренера Евертона – англійські фанати вивідали неофіційну причину

У середу у Нідерландах відбулось декілька кубкових матчів. В одному з них Гронінген приймав Неймеген. Господарі пропустили вже на початку матчу, однак у доданий до першого тайму час зуміли відігратись.

Одразу по перерві за Неймеген зумів відзначитись орендований у Динамо Міккел Дуелунд, гол якого, як виявилось згодом, став останнім і вирішальним у матчі. Данець, який вийшов у старті своєї команди, провів на полі 82 хвилини.

Нагадаємо, Дуелунд виступає за Динамо з літа 2018 року. В липні 2021-го він на правах оренди на рік перейшов до Неймегена, за який встиг зіграти 12 матчів у всіх турнірах (відзначився двома асистами).

"Мойєс випустив Ярмоленка, показуючи – як все погано": солодкий прощальний бонус для українця у Вест Хемі (не)реальний