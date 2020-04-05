Дуглас: Днепр должен мне зарплату за шесть месяцев – я не рассчитываю получить эти деньги

Бразильский защитник Дуглас вспомнил трудную финансовую ситуацию Днепра, который доживал свои последние месяцы в элите украинского футбола.

"Большинство игроков были недовольны, когда перестали платить зарплату, особенно иностранцы. Переживать это далеко от родины еще сложнее. Мы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.

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Лично мне должны зарплату за шесть месяцев и бонусы. Рассчитываю ли я получить эти деньги? Нет. В 2014-м я волновался, поскольку политическая ситуация в стране была сложной, и все без исключения боялись того, что может произойти. Но у меня не было желания покинуть страну. Это произошло бы только в случае ухудшения ситуации", – обьяснил Дуглас в интервью Tribuna.

Напомним, бразилец выступал за Днепр с 2013 по 2016 годы, после чего разорвал контракт и присоединился к Сан-Паулу.

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