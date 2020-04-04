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Бывший легионер Днепра раскрыл секрет исторического успеха команды Маркевича в Лиге Европы

21:01 140 Читати українською
Бывший легионер Днепра раскрыл секрет исторического успеха команды Маркевича в Лиге Европы
Дуглас / Фото из открытых источников

Защитник Дуглас вспомнил сенсационный выход Днепра Мирона Маркевича в финал Лиги Европы 2014/15.

"Маркевич нашел для нас игровую стратегию, которая работала очень хорошо, мы поняли его идею и пришли к уверенности, что можно достичь финала. У нас была очень сильная защита, которая пропускала мало голов, и сильная атака, которая умела решать моменты для достижения успеха.

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Мы получили право играть в финале одного из важнейших турниров и быть среди лучших игроков Европы и мира. Я был счастлив. В финале нам не хватало опыта. Севилья была действующим обладателем титула, они привыкли выдавать отличные финалы и выдерживать большое давление", – обьяснил Дуглас в интревью Tribuna.

Напомним, Днепр потерпел поражение 2:3 от Севильи, для которой это стал второй трофей Лиги Европы из трех подряд (2014 – 2017 годы).

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