Дуэлунд: Для меня самое важное – опередить Шахтер и выиграть чемпионат Украины

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал свое возвращение в лагерь Динамо и поделился планами на следующий сезон.

"Я счастлив быть здесь, это действительно мой первый сбор с Динамо и первый шанс начать сезон с командой. Поэтому сейчас нужно оставить позади молодежную сборную и, как можно скорее присоединиться к основной группе. Я здесь, вместе с ребятами, и хочу играть в футбол, принять участие в матчах. Я в хорошем настроении.

Дуэлунд присоединился к Динамо на сборах в Австрии

Лично для меня самое важное – выиграть чемпионат Украины, опередив Шахтер. Это главный приоритет для меня и это то, о чем я сейчас думаю. Конечно, кроме чемпионата, у нас есть и другие турниры. Для начала, нам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Если не удастся – в Лигу Европы.

Но независимо от того, где мы будем играть, нам необходимо достигать высоких результатов. У нас хорошая команда и нам по силам играть против сильнейших клубов мира. Поэтому посмотрим, как выступим в Европе, но главное – выиграть чемпионат", – поделился Дуэлунд в комментарии официальному сайту Динамо.

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