Дуелунд: Для мене найважливіше – випередити Шахтар і виграти чемпіонат України

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд прокоментував своє повернення до табору Динамо і поділився планами на наступний сезон.

"Я щасливий бути тут, це дійсно мій перший збір з Динамо і перший шанс почати сезон з командою. Тому зараз потрібно залишити позаду молодіжну збірну і, якомога швидше, приєднатися до основної групи. Я тут, разом з хлопцями, і хочу грати в футбол, взяти участь в матчах. Я в гарному настрої.

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Особисто для мене найважливіше – виграти чемпіонат України, випередивши Шахтар. Це головний пріоритет для мене і це те, про що я зараз думаю. Звичайно, крім чемпіонату, у нас є і інші турніри. Для початку, нам потрібно кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Якщо не вдасться – до Ліги Європи.

Але незалежно від того, де ми будемо грати, нам необхідно досягати високих результатів. У нас хороша команда і нам під силу грати проти найсильніших клубів світу. Тому подивимося, як виступимо в Європі, але головне – виграти чемпіонат", – поділився Дуелунд в коментарі офіційному сайту Динамо.

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