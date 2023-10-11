Друга ліга, 12 тур

Рух-2 – МФК Металург-2 – 8:2

Голи: Руніч, 12, 13, 58, 63, Дуць, 33, Підгурський, 69, Непейпієв, 75, Лебідь, 90+2 – Толок, 8, Хуссін, 62

Карпати-2 – Дружба Мирівка – 0:5

Голи: Сомов, 36, Юзефович, 43, Порохня, 47, Грищенко, 55, Захаревич, 66

Скала 1911 – Реал Фарма – 2:1

Голи: Пучковський, 48, Николишин, 67 – Барсуков, 50 (пен.)

Вилучення: Солобчук, 79 (С)

Кудрівка – Звягель – 0:4

Голи: Чередниченко, 28, Волинець, 29, Ндукве, 38, Лавренюк, 87

Тростянець – Кремінь-2 – 2:1

Голи: Гезело, 18, Яременко, 33 – П'ятибрат, 56

Нива В – Чайка – 0:1

Гол: Семенець, 71

Дубль Руха влаштував одноліткам з МФК Металург повторення легендарних 8:2 між МЮ та Арсеналом 12-річної давнини. Покер оформив Василь Руніч, який часто виступає і за головну команду "жовто-чорних".

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Натомість сусідські Карпати відзначилися зі знаком "мінус", ковтнувши 5 голів від Дружби. Мирівчани збільшили свій відрив на вершині таблиці до 4 очок.

Скала 1911 дотиснула Реал Фарму, хоча кінцівку зустрічі проводила у меншості. Звягель тримається серед групи лідерів навіть після втрати Юрія Максимова. Кудрівка стала легкою здобиччю для підопічних Сергія Шищенка.

Матч Тростянца і дубля Кременя затягнувся на зайві півтори години через повітряну тривогу. Зрештою, перемогу святкували господарі. Чайка мінімально здолала вінницьку Ниву і йде у топ-3.

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